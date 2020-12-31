50歲韓國女星郭真英曾演岀《不朽的名作》、《兒子和女兒》、《走出濟州島》等電視劇，今（31日）驚傳她昨日試圖輕生，雖然緊急送醫，目前已恢復意識，但情況仍不樂觀。

據韓媒報導，郭真英目前在全羅南道麗水市經營泡菜生意，30日被發現企圖自殺，緊急送往附近醫院急救，可當下還是昏迷狀態，直到隔天才恢復意識，目前仍未能與人正常溝通。

郭真英今年4月曾上真人秀節目《燃燒的青春》，在節目中大方認了整容，但整容失敗，留下不少後遺症，不只臉部看起來僵硬不自然，還因為做眼部整容，卻因組織切除太多，岀現眼睛無法正常睜開及閉合的狀況，她因此一度罹患憂鬱症，沒想到上過節目，網上惡評仍沒停止。

知情人士表示，郭真英最近曾向友人透露因為網上惡評受到很大壓力，且4年來一直被同一位男網友騷擾，對方不但留惡評，還會打電話、發短訊給她，甚至連她的家人、親友和自營公司都遭到威脅，讓郭真英飽受困擾。而郭真英也吐露坦言整容並沒帶給觀眾麻煩，不解怎麼受到許多惡評，讓她不斷反省自己是否做錯事。

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