台中市文化局推出《跟著公共藝術來趟台中輕旅行》系列4部短片，介紹公共藝術之美。（文化局提供／陳淑芬台中傳真）

寒流來襲，來個另類元旦連假活動！新冠肺炎疫情影響，台中市文化局從全市519件公共藝術作品，精選出24件，推出《跟著公共藝術來趟台中輕旅行》系列4部短片，讓市民在家也能飽覽台中市山海屯城藝術之美，並可按圖索驥，親身來趟台中公共藝術輕旅行體驗。

文化局表示，台中市推動公共藝術超過20年，全市519件公共藝術作品已成為妝點城市的新美學，精選出24件作品，推出《跟著公共藝術來趟臺中輕旅行》系列4部公共藝術短片，各以藝術時尚走秀、單車輕旅行、鐵道共舞及親子尋寶之旅等主題。

文化局表示，每部短片都有亮點，內容涵蓋山海屯城等區，民眾只要搜尋文化局粉絲專頁「文化小尖兵」，就可以欣賞這些短片，看完還可按圖索驥，自己來趟公共藝術小旅行。

4部公共藝術短片分別為「城市散步線」，由嶺東科技大學服飾設計系的模特兒開場，穿上入圍2020金點新秀設計獎之設計師作品，在市府前的公共藝術進行走秀；「文青單車線」邀請台中在地詩人林德俊為公共藝術撰寫新詩；「青春鐵道線」透過雙人爵士搖擺舞風為公共藝術增添不同風情；「溫柔海岸線」邀請在地親子部落客巡禮海線公共藝術。

(中時 )