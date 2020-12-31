虛擬貨幣在近年可是科技界及金融界的熱話，加上各國推出貨幣寬鬆政策刺激下，虛擬貨幣的熱度更再度升溫來到高點，當中虛擬貨幣的比特幣（BTC），根據統計數據顯示市值已衝破4900億美元，已超越許多大型跨國企業如NETFLIX、PayPal、美國銀行、迪士尼以及全球第二大投資銀行摩根大通等，而且更在日前衝破每顆要價2萬8240美金的新高，但近日還有另一款加密貨幣也相當受矚目，正是基於「以太坊區塊鏈」為技術基礎的新型態功能型加密貨幣天選幣（CSO）。

天選幣因著以加拿大籍CEO George Green為首，而且更是少數決定深耕亞洲，並以台灣為首站的國際級區塊鏈項目，因此在亞洲得到重大的關注，其不僅擁有豐富的投資人及顧問群，團隊成員更是由來自全世界的菁英組成，而且同時也在項目方積極拓展應用場域廣度及深度，因此得到了不少族群的關注。

天選幣目前與知名社群網站「宅論壇」簽約合作，可以CSO消費下廣告或使用其付費功能，未來更可用CSO以低於市價的行情兌換商城商品等功能。（天選幣提供）

而天選幣目前就是以內容平台為合作應用主軸，與知名社群網站「宅論壇」簽約合作，可以CSO消費下廣告或使用其付費功能，未來更可用CSO以低於市價的行情兌換商城商品等功能，另外更看準了現今網路社群的需求，未來將跨足直播、電商、社群媒體及遊戲平台等，項目方也表示已有3個新的殺手級產品已經處於開發測試階段，將於2021年第二季起陸續發表，且所有產品線也都將支持「天選幣」的全面應用。

天選幣融合了娛樂媒體生態系，以打造多向流通的代幣循環，更因現行社會大眾對社群的依賴度極高，這種以娛樂媒體為的形式，對打造用戶的高黏著度能有顯著效果，因此CSO還沒正式上交易所，但作為參考價值，CFO上市至今不到一個月漲幅已高達10倍之多，可是加密貨幣的後起次秀。

(中時 )