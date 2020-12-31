新北市議員唐慧琳罹患胰臟癌第三期，引發關注，唐慧琳曾在「秋鬥」遊行抱病現身「反萊豬護台灣」。唐慧琳今天表示，她下決心與病魔奮戰到底，感謝大家對她的不離不棄。

唐慧琳今天在臉書貼文表示，2020年這一年特別冗長而不平靜，負面的訊息接連不斷︰疫情的蔓延、兩岸敵意升高、萊豬進口、司法正義淪喪、民主自由倒退。見不到一絲喜悅，也看不到一線光明。

唐慧琳指出，她不幸罹患癌症，還是癌王，一年來身心備受折磨，但是她沒有氣餒和放棄的權利，深感尚未善盡家庭和社會的責任，讓她下定決心與病魔奮戰到底，拚個「它死我活」。這段期間，很多好朋友和善心人士，對她不離不棄，對她的病情無疑是莫大的鼓勵和支撐，由衷的感謝。

網友表示，「期待女俠重出江湖，為民持續喉舌。」、「雖然很辛苦，但請你一定要戰勝病魔，我們會一直陪著妳。」、「妳是戰將、不會被打倒！新的一年到來，一切會平安健康！加油！」、「請保重身體！除了萊豬，期待新的一年沒有其他令人掉下巴的surprise。」

2020年結束了!... 由唐慧琳發佈於 2020年12月31日 星期四

(中時新聞網)