今天清晨時刻，冷空氣達到最強！今（31）日北部氣溫在10度或10度以下徘徊，平地最低溫出現在富貴角的4.3度，其次是五股的4.8度，低溫地區多集中在北台灣。天氣風險公司分析，最低溫將由北到南的遞交，今晚可能出現在西半部的內陸，台中、彰化等4地區，氣象局也預估，今晚至明晨局部地區有6度以下氣溫，天氣仍非常寒冷。

天氣風險公司表示，今天清晨、今天晚間，是這波寒流最冷的時候。凌晨再一波急降溫，今天清晨嘉義以北全部下探10度以下，平地最冷的地方出現在北海岸-淡水-桃園沿海一帶，台灣本島最北端的富貴角只有4.3度，大屯山、太平山都降至5年來的最低溫，顯示寒流本身強度非常強。從氣象圖可以看到，台灣氣溫整天來說由北到南的遞交，這是強烈冷空氣的特徵。

天氣風險公司分析，今天一整天北部氣溫都在10度或10度以下徘徊。今天晚間各地因為輻射冷卻作用的加乘，還會再有一波低溫，而且最低溫有可能會出現在西半部的內陸地區，例如台中、彰化、雲林、嘉義的市區。

氣象局粉專貼文表示，即將揮別2020年，天氣還是非常寒冷，預計明(元旦)天仍是受寒流影響，各地有10度以下氣溫發生的機率，今晚至明晨局部地區有6度以下氣溫，或平地最低氣溫連續24小時維持在攝氏10度以下發生的機率。預計後(1月2日)天白天起，各地氣溫可望逐漸回升！

(中時新聞網)