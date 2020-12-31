今(31)日是2020年的最後一天，我們也開始對2021年抱有期待，在新的一年換到新工作，或是遇到新的對象等，元旦過後財運如何，也是大家關注的事情，1月1日至1月8日有哪些人可能因此發財，《搜狐》近日分享下周有可能因偏財運而發財的星座。

1.生肖牛

屬牛的人近來財運都不佳，不過到了下個禮拜，可要好好把握了，財運在這段時間會平穩上升，甚至還可能旺上加旺，各方面的收入都會增加，還有超強的偏財運，一不小心就中了樂透，因此屬牛的人千萬別錯過。

2.生肖蛇

屬蛇的人財神緣旺，由於他們對金錢的渴望，從來都不會掩飾，辛勤工作的他們，賺錢就是為了能過上更好的生活，不只1月1日至1月8號財運旺，甚至一整年都被財神眷顧，除了正財運旺之外，偏財運也很旺，投資的準確率高，一出手就必定得到。

3.生肖龍

屬龍的人待人真誠有禮，從來也不會想佔人便宜，農曆2021年雖會遇破太歲，事業與財富恐會跌到谷底，不過在過年前先別擔心，1月1日至1月8日也被財神欽點，期間可能會迎來橫財，因此千萬要好好把握，甚至可能因此一夜翻身變富翁。

(中時新聞網)