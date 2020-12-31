2020年的最後一天，蔡英文總統今天上午前往三軍總醫院，探望今年初黑鷹直升機失事殉職的已故參謀總長沈一鳴母親。由於再過幾天事故將滿一周年，總統府幕僚表示，蔡英文日前心心念念、特別交代，因此今天特地前往，代表國人跟國軍表達對沈總長的思念和敬意。

黑鷹直升機今年1月2日意外墜機，沈一鳴與同機的7位國軍弟兄不幸罹難，由於沈一鳴母親因病住院，府方幕僚透露，蔡英文日前一再交代，新年之前務必要去探望。

府方幕僚透露，蔡英文今天是在出席海纜觀測系統啟用典禮之前，先到三總醫院，探望沈一鳴的母親，並透過沈一鳴家人手語翻譯和沈一鳴的媽媽互動。

蔡英文緊握著沈總長母親的手，直說手有點冰冷，加上近日天寒，蔡英文提醒沈的家人和三總院方人員，一定要注意沈媽媽的保暖，也勸她「要多吃一點、吃營養一點」，並叮囑三總要以健康營養的專業評估，給予沈媽媽最好的飲食照顧。

府方幕僚表示，沈總長的媽媽精神狀態不錯，她也告訴蔡英文，有在幫黑鷹直升機事故殉職的8名國軍弟兄誦經祈福。蔡英文則向沈媽媽表達大家的關切，希望她「一定要好好的」。

沈總長的媽媽也回應，新的一年將臨，蔡總統一定更加忙碌，希望總統也要照顧好自己的身體。

(中時 )