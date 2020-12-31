在強烈寒流來襲下，為避免市民整晚待在彰化火車站前晚會現場欣賞節目，飽受嚴寒之苦，同時也為提升防疫層級，仍照常舉行的彰化市迎接2021年跨年晚會，市長林世賢於31日凌晨緊急決定形式改為線上直播，讓市民不必到現場受風寒，得以在家中舒舒服服地，歡度一次很不一樣的跨年晚會，並享受摸彩中大獎之樂！

林世賢於晚會進行至到9點半多，冒著寒冷天候到火車站前晚會現場，透過直播和市民們問候，並致詞表示，兩年來面對種種挑戰，他帶領著市公所團隊，突破科層的限制與預算窘境，向各級政府機關尋求協助，甚至獲中央跨部會奧援。

彰化市公所舉辦的『牛年』跨年晚會非常不一樣！形式改為民眾不必到現場，透過線上直播欣賞，晚會依舊精彩！邀請到曾沛慈、張立昂、張語噥、嚴正嵐、黃偉晉、PER6IX、黃奕儒（五月天師弟）等年輕藝人到場施展歌藝，一起和林市長以及在線上的彰化鄉親倒數迎接2021年。

除了藝人之外，還包括由社區、學校、舞團輪番上場，分別表演舞蹈、歌唱與熱舞等，而今年的摸彩獎品更是琳瑯滿目，有：gogoro電動機車（買菜車）、55吋液晶電視、冰箱、洗衣機、萬元禮劵、自行車等，市長林世賢期許大家，在新的一年都能「牛轉乾坤」，壓軸的摸彩節目，於1日凌晨，由林世賢市長親自主持，凡是幸運中獎者的名單會同時公布在彰化市公所網站以及「林世賢-百年大計 彰化新生」的粉絲專頁上，並於110年1月底前，前往市公所社會課領取獎品。

(中時 )