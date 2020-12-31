根據氣象局預報顯示，明(1)日仍受寒流影響，清晨局部地區低溫可下探至6度，不過白天起將略微回升，北台灣高溫可回升到14至15度，中南部、花東地區可達17至20度，明天第一道曙光將出現在清晨6時33分的蘭嶼東清，本島最早日出則出現在6時35分的屏東鵝鑾鼻，不過屆時東半部雲層較厚，除非在2000公尺以上高山，否則較難目睹到曙光。

氣象局預報員劉沛滕表示，明天元旦起白天氣溫將略微回升，北台灣高溫可回升到14至15度，中南部、花東地區可達17至20度，至於今晨的曙光，第一道曙光出現在清晨6時33分的蘭嶼東清，本島最早日出則出現在6時35分的屏東鵝鑾鼻。

劉沛滕指出，由於明天冷空氣將帶進低層雲系，東半部地區雲層較厚，2000至2500公尺以上高山才有機會一睹，否則民眾很可能敗興而歸。

另外在玉山氣象站臉書也有直播，無緣前往的民眾可透過直播收看。

降雪部分，明天白天水氣稍微增加，宜蘭太平山及東北角等較高海拔的山區較有降雪可能，雪山山脈北端也有機會。

周六(2)與下周日(3)回升幅度將更有感，北部高溫可回升到18至20度，中南部約22至25，東半部也可回升到20度以上。

下周二(5)東北季風再增強，預計這波會帶來些水氣，北部及東半部有局部短暫雨天氣，其他地區則多雲到晴。

(中時 )