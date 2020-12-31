大陸軍機繞持續進入台灣防空識別區與穿越台海中線，今年以來高達380餘架次，美國智庫國防專家表示，共機擾台常態化已較少引起媒體關注，此一現象令人擔憂，在和統無望、武統代價太大之間，中共選擇了兵臨城下的消耗戰，以相對優勢的軍事資源拖垮台灣，達成以武促統的目標。

《美國之音》引述台灣國防部的報告指出，2016年到2017年間共機擾台次數只有26次，主要目的是宣誓「一中原則」，但今年9月以來幾乎每天派軍機飛進台灣防空識別區，甚至跨躍敏感的海峽中線，最多時曾一天派出19架次軍機擾台。

報導說，軍事觀察人士注意到，雖然大陸軍事挑釁的危險性大幅上升，但由於共機幾乎天天到台海空域報到，相關挑釁已經較少引起媒體關注。美國企業研究所的中國軍事問題專家梅慧琳(Oriana Mastro)說，這一現象尤為令人擔憂，因為中共軍事挑釁正常化、常態化，會讓外界認為這些挑釁不值得做出反應。

梅慧琳表示，常態化挑釁所構成的威脅遠比以前嚴重，北京正在失去耐心，而且他們第一次意識到，他們有對台使用軍事力量的選項，現在也非常自信地運用這一選擇。

前大陸國台辦副主任王在希最近接受陸媒採訪時說，在和統和武統之間還有第3條道路可供選擇，就是「以武促統」、「兵臨城下」，用「不戰而屈人之兵」來最大限度地減少傷亡、縮小代價。分析人士認為，在和統無望、武統代價太大之間，北京選擇了兵臨城下的策略，以其相對於台灣更龐大的軍力及常態化軍演和機艦巡航拖垮台灣。

報導指出，兩岸軍事資源高度不對稱，中國常態化擾台會大量消耗台灣有限防衛資源。中共空軍擁有2500多架飛機，其中戰鬥機約2000架。台灣大約只有289架戰機，如果共機持續擾台，從中、長期來看，台灣很可能將無力應對。

《路透》亦曾分析稱，共機擾台常態化是大陸對台的「灰區戰爭」（gray-zone warfare）手段之一，其目的是讓台灣筋疲力盡，進而降伏台灣。

分析人士指出，共機常態巡航雖然可以在某種程度上減少媒體的關注，但無法讓台灣屈服。台灣國防安全研究院網路作戰與資訊安全研究所所長曾怡碩說，台灣社會對中國的意圖、對由此可能引發的衝突也有充分的心理準備。華盛頓智庫《保衛民主基金會》(Foundation for Defense of Democracies)研究員辛格爾頓（Craig Singleton）說，中共對台軍事行動常態化，或許可以暫時避開一些國際輿論的強烈反響，但是並不能說此種策略是成功的，共機擾台和軍事壓力不能阻止美國和台灣越來越多的合作，常態化的挑釁只會讓該地區的鄰國更加接近美國。

(中時新聞網)