新天然氣價公式2021年正式上路，中油未來天然氣採「差別調幅」，今宣布1月平均降幅1.25％，但家戶天然氣價下修5.4％最多。一般住戶平均月用30度到45度，可月省13到21元不等。

因應之前原油有一段時間下滑，中油乃宣布調降液化天然氣價，未來統一自每月1日凌晨起調價，液化石油氣(桶裝瓦斯)則維持過往每月2日凌晨調整舊制。

中油秘密研議新天然氣價公式有一段時間，自2021年1月起全面實施。新制特色區分「氣源成本」與「供應成本」計算，如此家戶(瓦斯公司)、工業、電業、汽電共生不同用戶調幅將會比過往有更大差異，等於是採「差別調幅」。

中油解釋，「氣源成本」就是天然氣採購成本，「供應成本」則是因客戶端的管線、接收站、設施不同會有不同成本，因此採取不同計算方式，出來的調幅也將不會相同。

像1月份平均天然氣價降幅1.25％，但家用天然氣價調降5.4％，中北部NG1天然氣每度跌0.43元，中南部NG2天然氣跌0.47元，以每戶平均月用30度到45度來說，月省13到21元不等。

其他像是工業用戶降幅4.8％，略小於家戶。反之，台電跟民營發電廠供氣價則上漲1.4％，不降反升。中油說，計算方式變得更繁複，但是比較符合不同用戶真實成本。畢竟家戶供氣占比最小，不用分擔太多的設施成本。

(中時 )