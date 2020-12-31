取自蔡英文臉書

衛福部宣布調高明年健保費，蔡英文總統今晚表示，這是調回2012年的費率，換算起來，月薪三萬元的民眾每月多繳44元，「集結大家的力量，就能確保健保財務平衡，給防疫和醫護人員最大的支持。」

蔡英文今天下午前往慰問防疫人員，她在臉書表示，2020年的尾巴，還有一個不能省略的行程，那就是到中央流行疫情指揮中心幫辛苦的防疫英雄們打打氣！

她說，整整一年前的今天，是台灣防疫超前部署、開始登上武漢班機採檢的日子。今年1月23日，農曆除夕的前一天，指揮中心升級為二級開設後，防疫國家隊更是連續三百多天，完全不間斷的守護著國人。

她今天帶了象徵圓滿的南機場夜市八棟圓仔湯，還有最能補充熱量、提振精神的巧克力，慰勞跨年夜依然要堅守崗位的防疫英雄們。「謝謝你們，讓大家可以安心跨年、好好休假。」

由於衛福部今天也正式宣布，明年健保費率將調回2012年的5.17％。蔡英文表示，換算起來，月薪三萬元的朋友每月多繳44元、月薪四萬元的朋友每月多繳58元，集結大家的力量，就能確保健保財務平衡，給防疫和醫護人員最大的支持。並強調「團結的台灣，盡責的國家隊，有你們真好！即將到來的新年度，也請繼續多多指教！」

(中時 )