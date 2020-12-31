美國新任總統拜登1月20日上任，外界高度關注台美經濟合作未來發展，經濟部次長陳正祺今（31）日在行政院會後記者會表示，台灣將積極與美國進一步強化雙方產業、科技、5G和供應鏈合作。

陳正棋指出，目前掌握到拜登的政策，首要優先是控制美國疫情、振興美國的經濟，在對外關係方面，拜登政策是要多跟盟邦接觸往來合作。針對中國大陸視為競爭對手，中美第一階段貿易協議所定的關稅，拜登也不打算取消，而且要跟盟邦討論，整個來看，拜登國內經濟政策應是優先國內，新政府剛上來，大概都是這樣做。

在對外關係方面，陳正祺說，美國將加強跟盟邦合作，台美經濟繁榮網絡夥伴關係，最重要的是美國朝野兩黨及產官學的共識，就是要跟台灣強化產業供應鏈、科技合作、投資及婦女經濟賦權全面性的經濟合作關係，所以對於未來強化台美合作關係是樂觀期待。

陳正祺說，前陣子剛簽署的台美科技合作協定代表美國對我科研能力的肯定，及美國對我科研成果，跟智慧財產權保護整個環境的肯定，美方認為可納為平等對話的夥伴，在此基礎上，我方會強化科研人才及成果的交換，展望未來，會積極跟美國政府進一步強化雙方產業、科技合作、5G和供應鏈合作。

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