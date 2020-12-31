國道公路警察局第二公路警察大隊於31日下午5點許，接獲通報有居家檢疫對象搭乘客運從台南出發，準備前往台北，警方獲報後，立即前往湖口服務區，確認55歲的郭男為違反居家檢疫的對象，並通報台南市衛生局及台南市政府警察局派員至現場處置。

據了解，郭男因想前往台北就醫，因此搭乘客運一路向北。警方找到郭男後，先將郭男留置服務區不對外開放的空間，由台南市衛生局前往處理。而與郭男同車的旅客、駕駛，則應自主健康管理

(中時 )