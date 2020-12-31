全車乘客嚇壞 55歲男居家檢疫落跑 紅斑馬國道急攔客運 20:372020/12/31 中時 莊旻靜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道警方穿上全套防護衣，前往湖口服務區尋找台南是違反居家檢疫規定的男子。（翻攝照片／莊旻靜新竹傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道公路警察局第二公路警察大隊於31日下午5點許，接獲通報有居家檢疫對象搭乘客運從台南出發，準備前往台北，警方獲報後，立即前往湖口服務區，確認55歲的郭男為違反居家檢疫的對象，並通報台南市衛生局及台南市政府警察局派員至現場處置。 據了解，郭男因想前往台北就醫，因此搭乘客運一路向北。警方找到郭男後，先將郭男留置服務區不對外開放的空間，由台南市衛生局前往處理。而與郭男同車的旅客、駕駛，則應自主健康管理 國際疫情慘 防疫旅館業者補助延長至2021年6月 新冠疫苗施打順序有爭議 朱學恒預言2021年疫情 (中時 ) #郭男 #前往 #違反 #居家檢疫 #通報 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 北市逆風照辦跨年活動 管制區人數對砍減至4萬人 10:102020/12/31 生活 防疫再升級 元旦起 非本國籍禁入境 04:102020/12/31 財經要聞 新竹縣跨年晚會如期舉辦 防疫趨於嚴格 13:162020/12/31 生活 明起二度鎖國 外籍人士禁入境 04:102020/12/31 焦點要聞 補破網！台灣已2例英國變種病毒 指揮中心急追200人採檢 14:552020/12/31 生活 歸仁警與國道警 攜手紓解塞車窘境 18:062020/12/31 寶島 北市跨年實聯制 議員憂有名無實 04:102020/12/31 地方新聞 馬祖元旦升旗健走如期舉辦 教育處加強防疫工作 13:442020/12/31 生活 台南2男居家檢疫趴趴走 重罰20、30萬元強制送集中檢疫所 22:222020/12/31 生活 防疫旅館每房補助800元 延長至明年6月 17:452020/12/31 生活 《產業》觀光局：防疫旅館補助 爭取延長至明年6月 15:402020/12/31 財經 社會熱門新聞 驚魂跨年夜！同學橋下烤肉 驚見一具屍體 新北4高中生嚇壞報警 - 社會 霸王寒流發威 彰化縣一天8人「凍抹條」猝死 - 社會 雞排妹抽脂整形爭議懶人包 醫美診所提告妨礙名譽求償300萬 - 地方 博士工程師偷吃女同事被甩 拿偷情證據要妻告小三結局驚奇 - 社會 飯店目睹大媽「横掃buffet」狂打包 還用嘴喝咖啡機溢出牛奶 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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