跨年女神安心亞高雄性感開唱。（民視提供）

跨年女神安心亞高雄性感開唱還秀出一字馬。（民視提供）

跨年女神安心亞高雄性感開唱。（民視提供）

胡瓜與浩角翔起一起主持高雄跨年晚會。（民視提供）

《高雄2021跨百光年》跨年晚會由八三夭熱力開場。（民視提供）

跨年女神安心亞不畏霸王級寒流襲台，在女藝人們大多選擇包緊緊的保暖路線之際，連趕高雄與台中兩場跨年晚會的她，依舊是「性感擔當」，戴上特製水鑽口罩、身穿黑色透視連身超辣勁裝出場，雖然「珍藏長輩」，但穿上貼身小短褲改露逆天長腿、蜜桃臀與小蠻腰，尺度依舊超級火辣！與8人舞群接連演唱〈愛得起〉、〈臉盲症〉、〈輕樂心〉、〈來追我男友吧〉等歌曲，17分鐘不間斷的勁歌熱舞讓現場high翻天。

安心亞在民視轉播的《高雄2021跨百光年》跨年晚會演唱〈Super跩〉一曲時，在螢光色特製道具「把杆」上展現超高難度180度「劈腿」舞步，展現驚人柔軟度，她透露，「真的很難，這一個月來我每天拉筋、還請老師調整我的姿勢，就是為了練『劈腿』！」安心亞幽默表示：「為了跨年真的是瘋狂練舞，連作夢都在跳！但想到觀眾的熱情回應，讓我忘記氣溫只有個位數，很值得啦！」她也笑說，過往因應寒流都會在身上藏暖暖包，但今年造型太「輕薄」，連藏暖暖包的口袋都沒有，也算是跟寒流拚了，「搏命」演出。

而安心亞火辣的「一字馬」超軟Q身段，也讓網友瘋了，歪樓留言大喊「我要定點放大看」，演唱〈Chillaxing 輕樂心〉時則讓網友大喊「超正」、「安心亞我老婆」，瞬間變成最美老婆代表。對於跨年晚會改成線上直播方式，安心亞說：「健康平安是最重要的事，以防疫安全為主，不管是哪一種形式的露出，都會把最好的表演呈現給大家。」

為因應英國變種新冠肺炎病毒株移入台灣，高雄市政府前晚宣布《高雄2021跨百光年》跨年晚會改為線上直播、不開放民眾入場，主持人胡瓜昨晚開場時表示，這場跨年晚會很特別，因為通常主持活動都會跟現場觀眾打招呼，他接著與浩角翔起一起對著「後面的朋友」打招呼，鏡頭畫面帶到黑壓壓、空無一人的場地，讓收看線上直播的網友全笑翻。

主持人之一的阿翔前天因急性腎結石緊急手術治療，手術順利，結石已震碎，但他說還是非常痛，要等到結石全部排出才會不痛，醫生研判可能要7-15天才能恢復正常，目前就是多喝水希望可以盡快排出，疼痛難耐的話，會吃止痛藥緩解。阿翔說：「防疫重要，一切遵守主辦規定，大家都要平安健康才是最重要的」，台下沒有觀眾的跨年晚會，是他人生第一次, 剛震完腎結石就上場也是人生第一次，希望2020所有的不順利跟疫情都在跨年之後統統一次遠離。

胡瓜表示：「把防疫做好是大家共同努力的目標，雖然現場沒有觀眾，但絕對不會影響我們，大家還是會賣力演出。」浩子也說跨年晚會改成線上直播，台下沒有民眾是前所未有的感覺，很奇特，但是為了防疫全力配合，會把觀眾放在心中，一起跨越2021。

《高雄2021跨百光年》跨年晚會由八三夭熱力開場！一開場八三夭先跟線上的歌迷朋友問好帶來〈搖勒搖勒〉，還邀請網友們在線上一起搖，還沒介紹下一首歌就有網友猜到下一首歌是〈眉飛色舞plus〉，接下來的〈馬子狗〉就有網友大叫「汪汪汪」瘋狂洗版，Youtube瞬間觀看人數暴增近2萬，八三夭主唱阿璞感性地說：「這次演出改成線上直播的感覺很奇妙，一直以來都是跟歌迷現場互動，這樣真的是第一次，但至少能讓歌迷在線上看到我們，這樣是非常幸福的，也希望歌迷在疫情期間要好好照顧自己。」

演唱年度夯曲〈想見你想見你想見你〉時，阿璞說本來是要吹著海風跟歌迷一起狂歡，如今對著沒有人的廣場演唱，只能想像歌迷在眼前。儘管台下沒有觀眾，但八三夭依舊熱血搖滾，讓網友直呼超帥猛洗版。

(中時 )