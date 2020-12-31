去年6月從西班牙押解到中國大陸受審的29名台灣籍電信詐騙犯，涉嫌冒充大陸出入境管理局等部門工作人員，以電訊方式對大陸和香港的民眾進行詐騙，今(31)日在北京法院宣判，刑期由4年半至14年不等。

據《東網》報導，這29名詐騙犯是去年由西班牙被遣送至大陸的94名嫌犯其中一部份，北京法院審理後查明，嫌犯郭政瑝糾集吳岱樺、蔡君緯等人，於2016年6月至12月在西班牙組建詐騙犯罪集團，利用電信網絡技術手段詐騙大陸民眾。他們通過冒充大陸出入境管理局、公安局及檢察院等工作人員，謊稱被害人因個人信息洩漏而涉嫌犯罪等，以受查和資產保全為由，誘使對方匯款、轉賬。

該詐騙集團行騙期間共計有14名大陸民眾受騙，損失617萬元人民幣（約合台幣2741萬元）。北京市第一中級人民法院認為，詐騙集團行為已構成詐騙罪，且詐騙數額特別巨大，因此判處4年半至14年不等的有期徒刑。

(中時新聞網)