舞台管制區外仍有百位民眾聚集，熱情為偶像應援。（黃婉婷攝）

場外民眾笑說，自己是為了一睹饒舌歌手高爾宣的風采而來。（黃婉婷攝）

桃園跨年晚會「2021桃樂園Wonderland」晚間7點盛大登場，市府因應疫情升級，在昨日取消民眾入場環節，全程由電視台線上直播，現場雖然空蕩蕩一片，但管制區外仍有百位民眾頂著寒風，包緊緊也要一睹偶像風潮，還有迷弟迷妹甜喊饒舌歌手高爾宣而來，熱情指數破表，工作人員也趕緊舉起牌子，柔性勸導眾人離場。

今天是桃園17年來最冷的跨年夜，晚會現場體感溫度僅負1度，主持人阿Ken和Sandy開場時笑說，雖然2人已經合作很多次，但今年最特別，因為現場空無一人，歌手接力開唱時，也紛紛提到第一次過「沒觀眾」的跨年。

雖然本次不開放觀眾入場，但仍有百位民眾聚集於管制區外，隔著圍欄遠望舞台，為偶像獻上遠距應援，有民眾表示只是單純想來聽表演，也不少迷弟迷妹笑說是特地為了饒舌歌手高爾宣而來，現場工作人員也趕緊舉起立牌不斷繞行，提醒民眾別在現場逗留。

桃市今年跨年卡司陣容堅強，由搖滾天團動力火車打頭陣，金曲歌王翁立友、饒舌歌手高爾宣、J Sheon，最後再由天生歌姬A-Lin壓軸演出，搖滾天團八三夭則會在跨年倒數後熱情開唱，為2020年正式劃下句點。

(中時 )