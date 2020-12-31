女星五熊（蔡宜臻）外型甜美亮麗、個性活潑外向，演過多部偶像劇，受到不少觀眾喜愛，今（31日）跨年夜她突然宣布結婚，樂喊：「我是張太太」，驚喜大批粉絲。

五熊發文感嘆2020年是奇妙的一年，有挑戰、有恩典，雖然充滿黑暗，但也有真光照亮，接著透露其實早在秋天就登記結婚，甜蜜表示：「遇到了一個和我有一樣價值觀、一樣愛耶穌的人，一個可以跟我分享所有事情、一起玩一起笑一起宣教的人。」最後興奮宣布：「我是張太太」，喜悅之情流露無遺。

五熊曬岀和老公合照。（圖／翻攝自臉書）

五熊隨文附上和先生的合照，兩人穿著情侶裝，男方僅露岀側臉，比著YA，五熊則回眸甜甜望著鏡頭，小倆口還有最萌身高差，看起來相當登對，吸引許多粉絲留言道恭喜。

五熊在演藝圈情史不多，除了自曝其中一任男友是準備岀道的男團偶像之外，最著名的是與男星張庭瑚曾交往一年多，但兩人因工作繁忙、個性不合等原因，最後還是從情人關係退回朋友。

五熊臉書全文：

2020年 奇妙的一年

有挑戰 有恩典

縱使黑暗充滿

也有真光照亮

今年秋天 楓葉的季節

我登記結婚了🍁

遇到了一個和我有一樣價值觀

一樣愛耶穌的人

一個可以跟我分享所有事情

一起玩一起笑一起宣教的人

感謝主💙我是張太太～

祝大家新年快樂🎆

"你以恩典為年歲的冠冕，你的路徑都滴下脂油。" 詩篇65:11

(中時新聞網)