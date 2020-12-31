造成486人死傷的2015年八仙樂園塵爆案，繼之前先後判決主辦人呂忠吉與八仙樂園需賠償多位求償者之後，士林地檢署今天再對一起求償案進行宣判，主辦單位玩色創意、瑞博國際和負責人呂忠吉，需連帶賠償一名全身90%燒傷的林姓女大生1346萬元。

事發當時準備升上大三的林女，趁暑假與高中同學相約到八仙樂園玩，竟遇到恐怖塵爆，造成全身90%傷燒，卻強忍劇痛，奮力走到大門，自行坐上車內擠滿傷者的救護車，被送往台北馬偕醫院插管急救，幾天後轉回家鄉台南成大醫院，經過多年治療至今仍未復原，因而委託律師向八仙樂園求償。

士林地院今對林女求償案宣判，玩色創意、瑞博國際和負責人呂忠吉，要賠償林女1146萬元，賠償林女父母各100萬元，合計1346萬元。

此判決之前，士林地方法院先前已就10件求償案宣判，均認八仙樂園並非活動舉辦者，事故與場地或設施安全性無關，僅呂忠吉及其公司須負責，累積判賠金額超過新台幣9000萬餘元。

但士林地院本月4日首度認定八仙樂園違法出租場地，與塵爆關係甚鉅而有過失，且實際參與派對服務，判決主辦人呂忠吉、八仙樂園等6被告，賠償黃姓傷者共602萬元。

士林地院認為，八仙樂園為觀光遊樂業經營者，負有維護入園民眾安全的義務，卻未經交通部觀光局許可，擅自將未取得雜項執照及使用執照，且未經核准使用的快樂大堡礁等設施出租，容任瑞博公司搭建舞台，改變環境濕度及色粉濃度、色粉沈積量，與塵爆死傷眾多關係甚鉅。

(中時新聞網)