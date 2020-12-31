今天是2020年最後一天，國際體壇希望迎接2021年展新賽季，職業網球年度第一場四大賽澳洲網球公開賽，因為新冠肺炎從1月中延後到2月8日開打，台灣女網一姐謝淑薇與捷克好手史崔可娃（Barbora Strycova）的女雙組合依舊是大會冠軍熱門，兩人也高居澳網頭號種子。

謝淑薇和史崔可娃是2020年澳網亞軍，2020賽季在澳洲布里斯本、阿拉伯聯合大公國杜拜、卡達杜哈及義大利羅馬四站賽事也收穫4座女雙冠軍，謝淑薇世界排名也來到第1，並榮膺WTA女雙年終球后。

在國際賽事停賽期間，謝淑薇搬到法國巴黎生活，常透過臉書粉專和球迷分享生活點滴，除了持續加強訓練、備戰新賽季，最近還抽空去阿爾卑斯山賞雪，小薇還放了一張在雪地中跳起來的照片， 寫道：「沒有什麼壞心情是看雪不能解決的，如果有，那就用跳的看。」

至於新一屆澳網，女雙除了謝淑薇／史崔可娃，還有2020年包辦澳網、法網女雙冠軍的法國茉蘭登諾維奇（Kristina Mladenovic ）／匈牙利芭波絲（Timea Babos），2020澳網女雙四強、寶島姊妹檔詹詠然／詹皓晴，2019年澳網女雙冠軍地主名將史托瑟（Sam Stosur ）與中國張帥也將再度攜手。

(中時 )