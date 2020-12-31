超級寒流來襲，屏東潮州永宏蘭花業者以加溫機為嬌貴的蘭花保暖。（潘建志攝）

超級寒流來襲，屏東潮州永宏蘭花業者以加溫機為嬌貴的蘭花保暖。（潘建志攝）

入冬首波寒流來襲，屏東縣政府社會處及遊民收容中心到街上尋訪街友，掌握狀況；潮州鎮長周品全也到火車站及公園等遊民聚集處關懷訪視，並提供低溫緊急庇護處所。為了對抗寒流，養殖業者及蘭花業者均啟動防寒措施。

潮州鎮公所由鎮長周品全帶隊，30日開始到鎮內遊民聚集處關懷訪視，並將永春老人活動中心改為「遊民低溫庇護所」，勸導遊民到庇護所避寒，所內提供溫暖的毯子、棉被及盥洗車，並買熱食給街友，讓街友洗完澡、吃完飯，睡一頓好覺。

不過大部分街友都婉拒公所好意，只有3名街友入住，公所只能提供熱食給不願入住的街友，並希望鄉親發揮守望相助精神，若發現年老體弱遊民，協助通報鎮公所社會課介入。

屏東縣社會處及遊民收容中心也同樣啟動低溫關懷，在縣內各鄉鎮尋訪街友。社會處指出，縣內列冊街友約74人，屏東市占了6、7成，其次為潮州鎮；上周便開始宣導提醒街友街友到遊民收容所躲寒，或是做好防寒措施。

社會處人員除了提供睡袋、外套、毛襪、毛帽等禦寒物品，也送上熱騰騰的薑湯讓街友們暖身。這些物資都是新品，都是善心人士贈送。

蘭花業者也展開抗寒大作戰，潮州永宏蘭花業者開啟加溫機為嬌貴的蘭花保暖，總經理林畯騰說，原本就會視氣溫開啟加溫機保持溫室溫度，這波強寒來襲同仁都不敢輕忽，加強保暖。要保護蘭花不受凍起碼要在23℃以上，若要保持生長良好則要維持27℃。

水產養殖業者則啟動水車與抽水馬達來調節水溫。佳冬李姓養殖業者說，沿海地區養殖業者會透過補充海水來調節水溫，為了抗寒，業者在建池時便加高圍牆擋風，養殖池也打造較大、較深，讓水體夠大減少水溫變化。

(中時 )