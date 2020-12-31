新冠疫情再起，衛福部長陳時中證實英國變種病毒已經入侵台灣引發民眾恐慌，各縣市為此紛紛取消跨年活動，但台北市獨排眾議跨年照常舉辦，引起各界議論，市長柯文哲臉書也被網友灌爆。不過，資深媒體人黃創夏卻發現，各界似乎沒有特別關注陳時中要調整健保費，反而是對柯文哲窮追猛打。

柯文哲今(31日)早宣布跨年晚會照常舉辦，他表示，要建立一個理性、務實，用科學數據決定政策的國家，因此，雖然國外疫情相當嚴峻，但到目前為止台灣沒有社區感染證據。而昨晚也和衛福部長陳時中確認台灣疫情沒有新的變化，並無社區感染案例，紐西蘭機師案例也過監測期。

但台北市繼續舉辦跨年活動的決定，卻招致各方批評，對此，黃創夏今在臉書上表示，「陳時中漲健保！柯文哲辦跨年！結果萬箭射向柯文哲」。

網友們也留言表示，「健保是非漲不可，但跨年不是非辦不可」、「台北市辦，對台灣是個很棒的大外宣，表示台灣防疫做得好不是？」、「這一把，牙醫師觀風向再出手⋯起風了，出兵！外科醫師中箭落馬」「健保調漲我還付得起，但如果疫情因柯而爆發整個台灣沒人承擔得起」。

陳時中漲健保！ 柯文哲辦跨年！ 結果萬箭射向柯文哲⋯⋯ 由黃創夏發佈於 2020年12月31日 星期四

(中時新聞網)