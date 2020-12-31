過去一年，科技股快速成長，而新的一年，科技股又有什麼值得關注的股票呢？有美媒推薦在美國市場上股價低於10美元、估值合理的3大潛力股，就有聯電ADR，而聯電ADR周三（30日）上漲4.21%，收至8.66美元。

《The Motley Fool》報導，美國市場上股價低於10美元、估值合理的3大潛力股，分別為聯電ADR、Limelight Networks及Glu Mobile。科技及消費品專家Lion Sun撰文指出，總部位於台灣的半導體代工廠聯華電子（UMC）的光芒，通常被其台灣的另一競爭對手、全球晶圓代工龍頭台積電給掩蓋，但在全球晶圓代工市場中，聯電排名落後台積電、三星（Samsung）及格羅方德（GlobalFoundries），高居第4名。

報導指出，與台積電相比，聯電生產的晶片體積更大、技術含量更低，聯電在兩年前表示，除了14奈米製程外，公司不會生產更先進晶片，而是聚焦在技術含量較低的物聯網和汽車應用產品。台積電製造體積更小、更省電的晶片，今年初已開始實現5奈米晶片量產。

但由於聯電放棄先進製程發展，並未讓投資人滿意，聯電不僅將先進製程市場的市佔率拱手讓給台積電、三星，並且未能滿足高階晶片的需求，去年營收還下滑2%，可是專注資本密集程度較低的生產，聯電營收也跟著成長了38%。

報導並補充，今年前9個月，聯電營收年增長24％，利潤年增長逾2倍。聯電將此成長歸功於來自28奈米、65奈米晶片的強勁需求，以及對日本晶圓廠的收購。

分析師預計，今年聯電的營收、利潤將分別成長25%及139%，明年則分別成長10%、19%。報導指出，聯電ADR股價今年已上漲超過3倍，但其預估本益比仍僅19倍，預估收益率為1.7%，這使其成為台積電的有價值替代選擇。

(中時新聞網)