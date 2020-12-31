羅志祥替旗下子弟兵C.T.O應援打氣。（圖：遠傳friDay影音提供）

C.T.O赴南韓出道節目《C.T.O PROJECT–The Survival》今31日晚上六點播出，羅志祥（小豬）驚喜在影片現身，他透露：「這次很高興收到韓國電視台MBC PLUS的邀請，C.T.O即將在韓國接受一連串的挑戰，是否能夠順利出道？」他又說，為了讓C.T.O成為全球市場上活動的偶像，因此決定將他們送到韓國進行本次企劃。

為了子弟兵在韓國出道事宜，老闆羅志祥親自錄製應援影片，他說：「C.T.O成員你們好，這次韓國記者會都順利嗎？你們之後將會透過韓國的音樂節目，以小分隊的方式進行出道。」他告誡團員：「在韓國平均出道一年的團體，就有高達近百組，若想要跟他們競爭並且成功的話，勢必要在這裡還有一定的成長。」羅志祥搬出考題，透露此次C.T.O將進行生存選秀任務，並且根據任務的結果團員之中有可能會被淘汰，直說：「可以出道的成員數也有可能不是在座的所有成員。」要子弟兵不要讓他失望。這段應援影片，讓C.T.O聽得不知所措，勉強擠出笑容，但無法掩飾內心的不安全感，感嘆：「人生好難！」

C.T.O團員振緯（左起）、仕偉、宇慶赴韓國錄製出道節目。（圖：遠傳friDay影音提供）

而韓國歌手黃致列擔任暖心導師，把C.T.O當弟弟一樣，教他們怎麼講韓語的「哥哥」，並一起用中文喊「加油」。他還送上「幼兒用韓語壁報」，考驗團員們的韓語能力，眾人直呼：「很適合我們。」又說要貼在浴室裡，洗澡的時候不斷練習，宇慶透露自己學習韓文兩個月，雖然有時候不知道意思，「但有字我都看得懂」。

節目中，C.T.O被問到誰最會放屁，振緯和仕偉兩個人互指對方，但隨後宇慶自己默默舉手承認自己最會放屁，而他們也迷戀韓國美食，一致認同最喜歡的是辣炒年糕，振緯羞認，「宵夜吃韓國炸雞，於是吃到每個人都發胖水腫」。

C.T.O團員宇慶（左起）、仕偉、振偉赴韓錄製出道節目。（圖：遠傳friDay影音提供）

《C.T.O PROJECT–The Survival》內容為C.T.O經歷各種高強度磨練及挑戰的真人秀，遠傳friDay影音自12月31日起，每週四台北時間六點與韓同步上架。

(中時 )