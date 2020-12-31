大陸湖南長沙市一對李姓夫妻，婚後生下1女，夫妻倆自認是帥男美女，原以為女兒應該會遺傳到父母的高顏值，沒想到女兒卻是愈長愈醜，讓李男不禁懷疑，女兒可能是老婆與小王「偷生」，氣得帶女兒去做親子鑑定，沒想到鑑定結果出爐，夫妻倆都嚇呆了，

綜合陸媒報導，這對夫妻的女兒剛出生時非常可愛，可是隨著日子一天天過去，女兒不但愈來愈不像父母，而且牙齒與臉開始往外凸，愈來愈像魚，李男看到女兒變醜，心裡開始懷疑，會不會女兒是妻子在外面偷生，根本不是他親生。

夫妻倆經過幾次爭吵後，李男提出做親子鑑定要求，妻子為了證明自己清白便同意，不料鑑定結果出爐，女兒竟然是他親生，讓一度認定被老婆戴綠帽的他，當場傻眼，心中滿是疑惑，他與老婆都長得不差，怎會女兒長得這麼醜，後來經過檢查，才知女兒得到疾病，才會愈長愈醜。

原來是女兒的腺樣體肥大，阻塞了四分之三空間，導致牙齒、臉開始往外凸，除了面貌不好看，睡覺也會打呼、呼吸困難。

李男聽完醫生解說瞬間崩潰，自責懷疑妻子的忠貞、抱怨女兒長得醜，還因此忽略了女兒的健康狀況，所幸女兒及時發現接受治療，切除肥大的腺樣體以後，容貌已漸漸恢復正常。

(中時新聞網)