全台氣溫驟降10多度，人人都冷到受不了！日前就有民眾因氣溫驟降而猝死，醫師提醒，寒冷的冬天大家都愛吃火鍋、薑母鴨暖身體，但在店內暖呼呼，一出店外就冷颼颼，溫差過大，容易引發心肌梗塞，所以民眾務必記得吃完大餐後要多補充水分，以免餐後血液過於濃稠，導致心血管阻塞機率增加。

根據《ETtoday健康雲》報導，血管外科醫師吳欣岱指出，有民眾可能到薑母鴨、火鍋店裡進補暖身，店內雖然溫暖舒適，但步出店外馬上受到冷風直吹，胸口悶痛就可能引起心肌梗塞等狀況，相當危險。

吳欣岱表示，心肌梗塞就是供應血管的心臟被塞住所致，心臟的血管比小拇指還細，特別是年齡大、有抽菸、患有3高的族群，血管品質都較差，天氣一旦冷，被塞住的機率就更高。尤其是連續的歲末跨年大餐，享用美食後，血液濃稠度大增，甚至被油脂佔滿。

因此她提醒大家，吃完大餐後應當注意補充水分，若有3高或心血管風險因子的人，本身就要避免太油、太豐盛的飲食，就算破戒也要記得多補充水分，稀釋濃稠的血液。

此外，如果吃完大餐有虛累、頭腦脹等情況，也要記得補充水分，1天平均要喝到至少2000c.c，但要注意並非是喝茶類、咖啡等飲品，因為裡頭含有的咖啡因也可能造成不良影響。走出餐廳前也要記得先穿上外套，以免內外溫差過大，使心臟收縮而造成心血管問題。

(中時新聞網)