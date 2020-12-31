中華郵政公司為協助在地小農行銷，於i郵購「關懷農產行銷專區」，依時令推出當季優質農特產品，今年首度與美濃木瓜小農合作，自即日起至2021年3月23日止，於i郵購推出「高雄美濃－濃農瓜情禮盒」，每盒10台斤原售價750元，產地直送優惠價只要500元（外島恕不遞送），每售出1盒即捐助10元予高雄美濃地區公益團體。

中華郵政公司表示，本次合作的木瓜小農，強調安全用藥，種植的「五溝黃」木瓜，果型明亮搶眼，果肉厚實飽滿，香甜味美，食用後唇齒留香，農作物均通過農藥檢測合格，具產銷履歷認證，且投保2,000萬元產品責任險，可至i郵購關懷農產行銷專區購買或洽各地郵局代訂購。

中華郵政公司協助在地小農推廣農特產品不遺餘力，憑藉著優異的服務品質和綿密的配送網絡，透過多元行銷管道，提高產品宣傳曝光度，藉此保障農特產品價格及銷售量，不易被中間盤商剝削，並讓郵愛深入社會各角落，深獲各界肯定，也邀請民眾以行動力挺臺灣優質農特產品。

(工商 )