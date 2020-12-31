2020年大陸股市交出優異成績，2020年至12月29日，滬深300指數上漲23.10％，明顯優於MSCI全球指數的13.76％、S&P 500指數的15.36％。若以滬深300指數分類產業來看，三大領先族群必選消費品、醫藥及可選消費品漲幅皆超過5成，消費升級、市場份額集中化、老年化商機成為推升主因。

投信法人指出，2021年陸股行情是否延續，由於大陸經濟率先復甦回穩，且股市基期不高，加上十四五規劃仍以擴大內需消費為主軸，推測2021年陸股消費板塊有相當潛力。

兆豐國際中國內需A股基金經理黃家慶表示，即便變種新冠病毒已自英國向外肆虐，但受益於全球資金豐沛，美股仍持續創新歷史紀錄。反觀陸股滬深300指數目前僅位於5,000點附近，距離2007年10月的5,877高點，仍有超過15％的空間，若說股市是經濟最好的展示窗，陸股後續不應看淡。

黃家慶認為，近二年消費對於大陸GDP增長貢獻率都在6成附近，不過受到疫情衝擊，2020年上半年貢獻率首度轉負，三季度雖已經回溫，但貢獻占比也僅35％，仍有提升空間。

就更長趨勢觀察，大陸消費市場規模達6兆美元，已逼近美國的6.2兆美元，然在人均所得持續提高，且政策支持消費升級下，可預期大陸將成為全球最大消費體，也是陸股大消費板塊最好的長線利多。

大陸為2020年少數經濟正成長的經濟體，多數機構預期2021年仍有超過7.5％以上的表現，中國嘉實公司則預估，2021年大陸GDP上半年增速大，下半年放緩，全年企業獲利持續回升。

此外，原本市場擔心在經濟回穩後，將出現所謂政策懸崖，亦即貨幣、財政政策快速收緊，然2020年12月中旬的中央經濟工作會議表明，各種因應疫情的寬鬆方案，也會視經濟回升速度逐步調整，不會有一刀切的情況出現，也讓市場對於2021年的陸股表現增添不少信心。

(工商 )