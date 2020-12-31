萬海航運31日代新加坡子公司公告以2,475萬美元、約台幣7.02億元，購入一艘6,350箱全貨櫃船，公司累計12月已購入7艘類似等級的中、長程航線全貨櫃船。業界分析，該型船日租已經自2020年年初的1.85萬美元漲到2.8萬美元，且出租方都要求簽三年長約，船公司因此紛紛開始改租為買。

萬海買的6,350箱貨櫃船，如果是用租的，三年下來總租金要3,066萬美元，不過船員薪資、保險費與保養費等是由出租方支付，每日固定成本約1萬美元，只是租價大幅走高，船公司長期來看，還是買船較划算。

萬海12月7日董事會當天同時公告以1,825萬美元買下4,178箱貨櫃船1艘，18日公告以3,536萬美元買進兩艘7,241箱貨櫃船，21日公告同樣以3,536萬美元買進1艘7,241箱貨櫃船，另以3,250萬美元買進6,350箱貨櫃船1艘，29日公告以2,660萬美元買進6,350箱貨櫃船1艘，加上31日以2,475萬買進的同型船，合計共2.17億美元，董事會通過的購船預算是3.6億美元，採購進度已達60.28％。

以萬海目前採購的船隻看，公司積極擴充中、長程航線自有船比例，這些船隻不論放在美西、中東、印度或南美西岸航線都很適合。而以剩餘採購金額看，萬海還可採購約5艘類似等級全貨櫃船。

(工商 )