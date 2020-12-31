回顧2020年債券ETF市場表現，受到新冠肺炎的影響，金融市場波動劇烈，若分成上、下半年來看，上半年正值全球疫情最為恐慌的時期，債券ETF表現方面，便無庸置疑的以具避險性質的美債ETF表現最為突出，一舉攻佔上半年投信發行債券ETF前十強，而隨著各地政府相繼提出財政措施和貨幣寬鬆政策，疫苗研發取得進展之下，市場投資情緒逐漸修復，下半年來看債券ETF則以新興債、大陸政金債相關ETF表現較為突出。

群益25年美債ETF經理人李鈺涵表示，上半年在各地疫情肆虐、經濟活動停擺，加上疫苗研發尚未有譜之下，金融市場波動劇烈，美股更數度融斷，市場投資信心脆弱，使得避險性資產需求攀升，而長天期美債由於需求量大，市場流動性相對充裕，資產安全性高，利息償付無虞，成為市場波動劇烈下，資金的避風港。

後市來看，隨著疫苗問世並進入使用階段，各國政府也全力以政策來減緩經濟衝擊，市場關注的美國紓困法案亦有進展，像上半年極度恐慌的情況再現的機會相對不高，不過在歐美疫情仍相對嚴峻之下，經濟復甦腳步也待觀察，市場波動料仍相對高，穩健型或保守型投資人仍可適度留意美債相關ETF。

群益中國政金債ETF經理人張菁惠指出，在全球低利環境延續之下，市場追逐收益的態勢仍未變，大陸政策性金融債因絕對利率水準仍遠高於其他成熟市場國家利率，當低利環境之下，更顯其投資吸引力，而大陸政策金融債的發債機構包括中國進出口銀行、國家開發銀行和中國農業發展銀行，其所發行之政策金融債信評等同國債，且人民幣邁向國際化，大陸債配置需求升溫，仍有機會吸引資金配置。

(工商 )