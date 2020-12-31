張惠妹今在台東舉辦跨年演唱會。（聲動娛樂提供）

張惠妹（阿妹）12月31日霸氣返鄉，斥資3800多萬在台東濱海公園舉辦免費跨年演唱會，節目集結她全球近300場巡演的精華，三小時獻上48首歌；阿妹晚間9點半登台前，台東縣政府粗估現場已湧進近7萬人，因應返鄉開唱，阿妹今以卑南族〈古調〉揭幕，緊接送上〈當我開始偷偷地想你〉等歌，現場所有人戴著口罩跟著她又唱又跳。

阿妹獻唱〈你想幹什麼〉後，對全場觀眾喊話：「我們一定要非常安全度過這個晚上，大家不要因為太嗨就拿下口罩，喊到濕了也不能拿下來。」天后謙稱自己久未開唱心情緊張，「很久很久沒有在台上，戴著耳機跟著你們唱歌，但沒問題，因為今晚是跨年，所有事情都可以開開心心、平平安安，2020的最後一天，我一定會陪著你們，把2020所有不開心一口氣消化完畢，好不好」！

阿妹今晚一套服裝從頭唱到尾，她的經紀人陳鎮川受訪表示，為了把握更多在台上的時間，阿妹決定全程不換造型，「因為她覺得一換節目就斷掉了」，希望演出一氣喝成。而Sam此次貼心地為阿妹暖場，一個人站在碩大舞台上打碟，陳鎮川透露Sam表演時阿妹正在梳化，「只能從落地窗看著舞台」。

終於實現回到家鄉與歌迷跨年的夢想，阿妹感性地說：「一直都是很靠感覺生活工作著的我，今天這場演出就要實現，心裡的激動感動有太多太多了。」她今下午從飯店看著窗外遠遠的舞台，再一次為大家打氣：「我們都辛苦了，我們又要保持距離，我們又要凝聚溫暖彼此的心，我們又要口罩戴好戴滿，2020緩走不送，2021我們都要平安健康感恩。」

阿妹已兩年未登上跨年舞台，此次為台東招進逾5億台幣觀光財，演唱會周邊攤販商家、甚至連計程車司機的生意都應接不瑕，一掃2020年疫情陰霾，天后魅力驚人；不僅如此，貼心的阿妹更選在2020最後一天，推出上周剛完成的新歌〈緩緩〉給歌迷，陳鎮川說：「這一年她變得很不一樣、變得很慢，從很慌張的慢到後來變成很舒服的慢。」

(中時 )