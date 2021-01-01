大陸一名尤姓女子自幼家貧，但她相當爭氣，高中畢業後考上了知名大學的中文系；就讀大學期間，尤女和一名程姓學長相戀，2人很快就發生關係，不料竟因此懷孕。尤女原以為能得到男方家認同，然而卻長期遭言語霸凌，某次2人爆發口角導致早產，她一氣之下踢了程母和嬰兒一腳，造成後者當場死亡。

《網易新聞》報導，尤曉秀的爸爸是肢體障礙人士，依靠拉三輪車養家糊口；媽媽則患有智能障礙，智力僅相當4、5歲幼兒，讓她從小就飽受嘲笑，養成了自卑的性格；彷彿唯有在學業上表現出色，才能向他人證明「我不傻」，尤女自幼就異常用功，高中畢業後也成功考上知名大學，進入中文系就讀。

大學期間，尤女認識了大她2歲的程玏，對方外型高大帥氣，能說善辯，又寫得一手好文章，讓她深深為之著迷，因此當男方主動釋出好感時，她很快就接受了這份初戀；相比之下，程母的態度卻截然不同，尤其當她得知尤女的家庭背景時，更是極力反對2人交往，甚至多次找女方談判，希望對方主動分手。

儘管男方家人大力反對，尤女仍不願放棄程玏，選擇繼續和他交往，誰知今年7月卻發現自己懷孕了；得知兒子女友懷孕後，程母怒不可遏，時不時就打電話給尤女大鬧，有時惡言相向，有時則祭出柔情攻勢，苦苦哀求道「求求你，離開程玏吧！你倆真的不合適，門不當戶不對的，長痛不如短痛，分手吧」。

事實上，女大生也擔心未婚懷孕會影響名聲，曾打算進行人工流產，無奈她當時已錯過時間，只好作罷；今年11月18日，程母以商討婚事為由約尤女見面，見面時卻丟下人民幣5萬元（約新臺幣21萬元），並大罵「賤貨」；尤女氣不過和程母爆發激烈拉扯，過程中卻動了胎氣，當場產下一名男嬰。

程母一見孩子是男嬰，邊喊「我的孫子」邊伸手去抱，讓尤曉秀情緒失控，憋足力氣起身將她踢開，接著朝著嬰兒胸脯踢了一腳，導致新生兒當場死亡。事後，尤女辯稱兒子早產時就已死亡，但相關說法未被法官採信，最後仍遭依過失致死罪判處有期徒刑3年，緩刑2年，取保候審接受社區矯正。

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(中時新聞網)