因新冠肺炎疫情升溫，台中市辦跨年晚會取消觀眾進場，唯一有開放進場的麗寶跨年會場，9點鐘由5566正式開場。（黃國峰攝）

霸王寒流冷颼颼，台中市唯一有開放進場的麗寶跨年會場，2位民眾全身包緊緊，在寒風中度過2020年最後一晚。（黃國峰攝）

因新冠肺炎疫情升溫，台中市辦跨年晚會取消觀眾進場，唯一有開放進場的麗寶跨年會場，9點鐘由5566正式開場。（黃國峰攝）

「台中麗寶跨年雙演唱會」跨年晚會在晚間9點盛大登場，由5566熱情開唱打頭陣，現場已湧入4000多人觀眾，大家不畏寒冷在台下齊嗨！麗寶樂園度假區表示，晚會將由性感女神安心亞陪大家倒數，呈現出一個不一樣的她，《呼呼》2.0版只有在麗寶樂園才看的到。

麗寶跨年晚會於晚間6點開放民眾入場，在高規格防疫下實施實聯制、量體溫等措施，現場人數下修至3萬人以下。1個小時有上千人入場，晚間9點正式開唱已湧入4000多人共襄盛舉，許多人還在排隊陸續進場。

9點一到，由5566熱情開唱打頭陣，接連獻唱好幾首歌，江靜、noovy、吳卓源＋陳芳語、Leo王等也將接續登場，台下觀眾開心跟著哼唱。

為了2020年獨家「最後一唱」，性感女神安心亞將可愛神曲《呼呼》改編成「華麗魅惑版」，搭配不一樣服裝造型，將呈現給觀眾完全不一樣的她，只有在麗寶樂園才看的到，還有獻唱《愛得起》、《臉盲症》、《輕樂心》、《來追我男友》等歌曲，不僅如此，還會陪大家一起跨年倒數；最後則將由頑童壓軸演出。

麗寶樂園渡假區指出，在跨年倒數後，將施放絢爛奪目的煙火，兩天共6000發、長達10分鐘點亮夜空，天空之夢摩天輪也會跟著轉動一起迎接2021年。

麗寶樂園渡假區表示，連續兩日的晚會分別31日晚間6點開放入場、1月1日傍晚5點開放入場，考量天氣寒冷，請民眾注意自身保暖，也歡迎民眾在線上收看，敬請鎖定2020年12月31日晚間9點至凌晨1點，與2021年1月1日晚間8點至晚間11點，中天綜合台、中天娛樂台、中視以及MOMO TV，全程Live現場轉播，中天電視YouTube頻道、中天快點TV粉絲團、中時新聞網APP等新媒體平台也將同步直播；更多活動訊息可至麗寶樂園渡假區官網查詢https：／／www.lihpaoresort.com。

(中時 )