來自俄羅斯的莫斯科芭蕾舞團有8名團員日前先後確診新冠肺炎，中央也宣布取消所有演出，其他團員則移置到檢疫所集中檢疫，並在12月18日搭機離台。台灣駐莫斯科代表處，日前在台確診的莫斯科古典芭蕾舞團舞者健康痊癒，並已順利返回俄羅斯，並分享了一張舞團團員離開台灣的醫院前所拍攝的照片。

莫斯科駐台北代表處30日時在臉書上發文表示，昨天晚上莫斯科舞團最後團員出院了及順利回國了。根据舞團請求也代表我們自己，想感謝所有幫忙的醫生及護士。如果沒有台灣相關部門與單位協助，他們12月31日前不會回俄羅斯，也會來不及在家裡過新年。

同時，莫斯科駐台北代表處PO出一張照片指出，我們相信這個照片務必成爲2020年的象徵，這張照片象徵著，在這個困難的時刻，一直會有人間正向，善心與友誼，「祝大家新年快樂及請多多保重」。

駐俄羅斯代表處今在臉書上分享莫斯科駐台北代表處的貼文，並表示，恭喜日前在台確診的莫斯科古典芭蕾舞團舞者健康痊癒，並在新年前夕順利返回俄羅斯。

(中時新聞網)