韓國電視台年度盛事KBS演技大賞、SBS演技大賞今(31日)同日舉行，不同於SBS因為疫情取消紅毯環節，KBS演技大賞紅毯不僅如期舉辦，女星尺度更是一個比一個火辣，即便漂亮臉蛋被口罩遮住，畫面依舊養眼。

KBS演技大賞今日於下午4點多舉行星光紅毯，眾女星不畏寒風，穿著一個比一個還火辣，曾連續2年拿下百大美女冠軍的女團After School前成員Nana(林珍兒)，一襲性感禮服深V開到肚臍眼，渾圓側乳全洩，尺度遊走在走光邊緣。

Nana打扮超性感。(取自韓網)

以電視劇《九尾狐傳》爆紅的29歲女星趙寶兒（又譯：曹寶兒），今晚受邀擔任主持人，當然也不能輸，一身火紅卡肩禮服，大秀爆乳好身材，既性感又不失高貴氣質，一出場瞬間成為全場焦點。

趙寶兒。(取自韓網)

趙汝貞。(取自韓網)

反觀以電影《寄生上流》紅到好萊塢的趙汝貞（又譯：曹如晶、趙如晶），雖然在電影中尺度大膽，但今晚穿著就相對保守許多，全身上下包緊緊，天氣冷颼颼，她整個人卻暖呼呼。

(中時新聞網)