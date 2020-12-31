歐洲政府大舉發債支應新冠肺炎紓困計畫，歐洲銀行累計龐大的政府公債部位，再次勾起10年前歐洲發生主權債務危機的痛苦記憶。

根據歐洲央行（ECB）數據，截至2020年9月，歐元區銀行總共買進將近2,000億歐元（約2,450億美元）的本國公債，讓公債持有量增加19％至1.2兆歐元。

各國政府為了減緩新冠肺炎對經濟的衝擊，推出一連串紓困計畫，並透過發債來支應額外的支出，然而政府援助經濟的背後隱藏著國家財政日益脆弱憂慮。

銀行持有的政府公債部位龐大，不禁令人想起10年前歐洲的主權債務危機。回想2012年，最初是體質較弱的歐元區國家苦於償還債務，最終演變成金融業危機。

當時銀行握有大量政府公債，但債券價值下跌，引發一連串降評，推高銀行借成款成本，導致信貸緊縮，阻礙經濟成長，進而打擊政府財政，讓銀行與主權債務形成厄運循環。

法國投資管理公司Axiom Alternative Investments研究部門主管勒格拉斯（Jerome Legras）表示，在歐洲不能理所當然的認為歐洲央行總會出手相助。

根據歐洲央行數據，義大利與西班牙銀行目前持有各自國家大約五分之一的未償還債務。

現階段市場對銀行的公債部位仍抱持樂觀態度。銀行與政府的借款成本逼近或位在歷史低點。義大利與德國10年期公債殖利率利差僅有1.1個百分點，寫下2018年以來最低紀錄。葡萄牙10年期公債殖利率近期甚至首見負值。

義大利財政部前首席經濟學家柯多諾（Lorenzo Codogno）表示：「在未來2至3年內，歐洲發生主權債務風險的機率接近零，但在此之後，一旦投資人開始評估部分國家的債務永續性，情況便可能大幅轉變。」

(工商 )