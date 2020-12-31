在台積電前營運長蔣尚義回鍋中芯國際擔任副董後，同樣出身台積電的中芯國際聯合執行長梁孟松以不受尊重為由，憤而向董事會閃辭，但中芯國際今 (31) 日晚間公布的最新董事會名單，梁孟松仍擔任聯席CEO一職，蔣尚義則任中芯副董事長，也名列董事會成員。

根據中芯國際今日公告的最新董事會成員名單顯示，梁孟松仍繼續留任聯席CEO。其他董事會成員包括董事長周子學、副董事長蔣尚義、聯席CEO趙海軍，首席財務長高永崗等人。

非執行董事則是陳山枝、周傑、任凱、路軍、童國華；獨立非執行董事 William Tudor Brown、劉遵義、范仁達、楊光磊。

特別的是，對比12月15日公布的董事會成員名單，獨立非執行董事叢京生未出現於最新董事會名單內。中芯國際同期公告則指出，公司獨立非執行董事叢京生鑑於美國近期對本公司之關注事項，辭任本公司第三類獨立非執行董事的職務，自2020年12月31日起生效。

在此之前，蔣尚義回鍋出任中芯國際副董事長的同時，傳出梁孟松不滿事前未被告知，認為自己不受尊重，因此向董事會遞出辭呈。中芯國際當時也針對此聲明做出回應表示，已知悉梁孟松其有條件辭任的意願，「正積極與梁孟松核實其真實辭任意願」。而梁孟松也是唯一在委任蔣尚義一事上棄權的董事，但並沒有說明理由。

(中時新聞網)