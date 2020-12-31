各國政府強力作多，縱然英國傳出變種病毒，歐美疫情也有惡化的趨勢，但是受惠於疫苗進程加速與美國紓困案朝樂觀方向進展等因素激勵，2020年年底一反往常，結帳行情並不明顯，法人並未明顯出脫調整持股。

投信法人指出，資金方面，可以觀察到台股資金出現由電子輪動往低基期、具備轉機性題材靠攏的趨勢，這波行情也可望受惠良性的資金輪動，可望一波到底走到農曆年。

野村優質基金經理人陳茹婷表示，展望2021年，經濟復甦的力道將會加速，市場對於通膨的心理預期雖然尚未傳導到終端消費，但是在晶圓代工、記憶體、IC設計與被動元件等產業族群都已經看到漲價效應。

此外，低基期並具有轉機與政策題材支撐的產業也相對看好，尤其是家電與汽車產業。家電產業受惠於疫情的影響，導致終端消費者對於居家品質有所提升，也因此是典型的「宅經濟」受惠族群。

而汽車產業歷經2年的產業調整，2021年實質營收與獲利可望恢復正增長，再加上大陸推行的十四五規畫對於新能源車祭出的補貼政策，預期這個產業族群將挾基本面與政策面雙重利多加持而有所表現。

(工商 )