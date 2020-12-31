2020年12月以來新興市場美元主權債持續再創新高，揮別2020年的紛擾後，在經濟復甦、風險偏好增加以及評價上調等利多支持下，新興美元主權債2021年的潛力值得期待。

此外，在資金方面，2020年新興美元債的淨流入金額遠低於過去長期平均，2021年在市場流動性寬鬆及資產本身吸引力的加持下，有望加速吸引資金回流，並為新興美元主權債帶來額外的利多。

NN（L）新興市場債券基金經理人胡璋健表示，在全球央行持續採取非常寬鬆的貨幣政策之下，新興美元主權債先天已具備很好的表現基礎。

此外，新興美元主權債的殖利率與利差收斂空間，目前在各信用債種中仍然具有相對優勢，在資金重回風險性資產的趨勢下也可望受到青睞。總結來說，2021年持續將新興美元主權債納入整體資產組合，將會是投資人的優質選項。

此外，展望2021年，隨著全球經濟基本面好轉，預估新興市場中非投資等級的主權發行人也將開始重新發債，這些IPO也將為新興美元主權債帶來更具吸引力的投資機會。

(工商 )