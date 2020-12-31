2020年最後一天，HBL高中籃球聯賽男子組送上南山高中、松山高中的「雙山」對決好戲，兩隊纏鬥四節，雖然半場打完松山領先8分，但下半場南山努力追趕，兩隊多次比分打平，並進入延長賽分高下，最終松山高中在倒數3.4秒于泓翔兩罰俱中，81比80險勝。

松山拿下勁敵，賽後球員情緒都相當激動，也有人落淚，教練黃萬隆表示：「因為南山陣容齊全，今年整年度我們對上南山還沒贏過，今天對上球員都很想贏，賽前我也告訴球員可以試著放鬆心情挑戰，很開心球員做到了。」

黃萬隆補充，今天的關鍵就是球員有堅持下去，「雖然失誤偏多、投籃選擇不夠好，但大家還是一起堅持、為勝利努力，不論是于泓翔最後關鍵兩罰，還是喬納森的積極都值得肯定，我們也從南山身上學到很多。」

延長賽倒數3.4秒兩罰俱中、助隊一分超前的于泓翔今天斬獲18分，喬納森13分、12籃板及5抄截，黃萬隆補充，于泓翔有212公分的身高，希望他有成為高中最強球員的決心，喬納森則是這一年半成長很多，現在場上情緒也不容易因為投籃不進、身體碰撞、犯規等起伏，都是很棒的進步。

南山教練許時清指出，球隊現在輸松山也不是壞事，球員雖然有點沮喪，還是鼓勵大家，「今晚就先回飯店好好休息，明天對光復高中也是很重要的比賽。今天落敗問題之一是籃板輸太多（35比52），要再好好修正這個問題。」

(中時 )