明天元旦起開放萊豬，民進黨桃園市議員王浩宇罷免案也將在半個月後(明年1月16日)投票，罷免王浩宇總部三天連假不得閒，明、後天將在中壢區中原路89號罷王總部舉辦「罷王烤香腸壢挺台灣豬」試吃活動，每天下午兩點起提供116條台灣豬烤香腸，讓民眾免費試吃，既宣傳罷王，也表達力挺台灣豬。

罷王行動發起人唐平榮表示，由於日前桃園市議員王浩宇頻頻在臉書上發表有關萊豬、萊牛等相關言論引起社會不安，例如在臉書po牛排照稱「牛排有賽德克巴萊嗎？」「大賣場賣萊牛」，不少民眾對王浩宇力挺開放萊豬相當不滿，希望罷王總部對此有所回應。

他說，雖然罷王行動是針對王浩宇個人行為太離譜，萊豬政策並非罷王行動的主要議題，但為了表達中壢人挺台灣豬，恰巧有專業的烤香腸業者支持罷王，也願合作推廣台灣豬香腸，總部才決定舉辦兩天的「台灣豬香腸試吃活動」，只要現場拍照打卡上傳臉書，就能試吃美味的台灣豬香腸，每人限1支，若覺得好吃，也可當場以每支25元向業者購買，希望同時達到推廣台灣豬及幫助使用台灣豬的香腸業者等兩個目的。

唐平榮強調，希望力挺萊豬安全無虞的王浩宇，也在他的市議員服務處舉辦「萊豬烤香腸試吃」活動，用行動向市民證明萊豬安全無虞。

(中時 )