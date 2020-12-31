鼓鼓呂思緯今晚率先登上「犇向幸福2021」台中跨年晚會，再趕場至「High翻西螺2021跨年晚會」，為了這二場演出，在台中跨年夜上，鼓鼓身穿墨綠西裝造型登場，一開場帶領6位舞者又唱又跳〈暫時停止呼吸〉、〈繽紛了每一天〉，當唱到重新編曲版本的〈射手〉時，與6位舞者熱歌勁舞，沸騰一整個跨年夜。不過趕場途中也發生插曲，鼓鼓原訂搭五點半的高鐵南下，但因為高鐵受到氣球卡電線突發事件影響，高鐵車不知何時會到，所以一行人就坐上最近開的那班一路站到台中。

唱完台中跨年後，鼓鼓立刻驅車趕往西螺，他將11月北流「聽到請回答Connecting…」演唱會精華橋段搬上台，讓所有歌迷為之瘋狂。

同樣趕場忙碌的還有蕭秉治，他為了這次的跨年，在視覺造型及音樂聽覺饗宴上煞費苦心，首先，為給大家耳目一新的造型，蕭秉治苦坐髮廊12小時染髮，改以一頭閃亮亮的「金髮」造型亮相；而在聽覺饗宴上，他透露：「這次的跨年演出從兩個月前就開始準備，經歷多次開會的選歌、幾乎快變新歌的大改編曲、瘋狂處理細節的練團到20次的密集舞蹈練習，我有信心這將會是一場非常精彩的表演。」

蕭秉治跨年夜原本趕三場，由於疫情關係，「金夜單醇享樂」跨年演出取消，他連趕「2021臺北最High新年城跨年晚會」、「2021羅東跨年晚會」，貼心的歌迷還送上愛心防護衣給他與舞蹈老師，希望他們能注意防疫，而他新年新希望也是希望疫情快結束。

鼓鼓為跨年晚會提到場彩排。（相信音樂提供）

蕭秉治大陣仗率領莊敬高職40位學生共舞台北跨年同學樂手合照（相信音樂提供）

蕭秉治跨年歌迷送防護衣。（相信音樂提供）

(中時 )