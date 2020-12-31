昔日與導演侯孝賢合作《悲情城市》的資深製片張華坤上月26日因肺腺癌辭世，生前雖叮囑家屬低調辦喪，但眾影圈好友與受他提攜的後進，在哀傷不捨之際，決定在他下周出殯後，視疫情狀況擇日齊聚一堂，為大夥心中永遠的「坤哥」舉行追思會，並由電影基金會董事長朱延平、國家影視聽文化中心董事長藍祖蔚來協助籌劃。

羅大佑20年前曾為張華坤電影《運轉手之戀》擔任配樂，他表示：「他對電影的熱情和對拍戲的專注，是一種全然的投入：像一名鬥士隨時在準備著那一場他會全力赴死獻身的戰鬥一樣。華坤在電影這條坎坷路上的奮鬥史，就是台灣電影烈士們的縮影！」台北電影節主席李屏賓說：「他是台灣新電影大浪潮中，站在片場最前線的執行者、支持者、更是捍衛者。」兩人年少即相識，一起走過台灣電影堅苦歲月，由李屏賓擔任攝影的侯孝賢經典名作如《童年往事》、《戀戀風塵》、《戲夢人生》等，製片都是張華坤。

顏正國在5歲的童星時代就在片場受張華坤照顧，上周還在北京冾公，聽到從小眼中的「坤叔」過世消息後，就立馬買機票趕回來要送他最後一程，但前天下飛機後得知告別式是下周四，還未滿14天隔離日，讓顏正國心情頓時落寞，「我從小看著坤叔一路霸氣走來，如今真無法接受他已離開，有太多的感謝不知如何表達，希望下輩子還能跟著坤叔一起拍戲」。

「麻吉大哥」黃立成則要特別感謝張華坤當年給他第一次拍電影的機會，是他人生對拍電影的重要啟蒙，「我的第一部電影是坤哥找我們LA Boyz拍的《摩登共和國》，我還記得坤哥找黑哥（柯受良）當導演、攝影是賓哥（李屏賓），都是很厲害的高手」。估計屆時眾多影人都會出席張華坤的告別式。

(中時 )