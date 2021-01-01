根據一份新的政府報告顯示，美國南部數十萬隻鳥類被迫提前遷徙而餓死，許多科學家將其歸咎於當時西部肆虐的毀滅性野火，但新墨西哥州遊獵和魚類局（New Mexico Department of Game and Fish）的實驗結果排除了煙霧中毒的可能性。認為大火可能導致鳥類提前遷徙或改變遷徙模式，提前消耗牠們儲備的能量。

根據《每日郵報》（Daily Mail）報導，有目擊者指出，這些鳥死前紛紛出現詭異舉動，牠們多半喪失活力，停在馬路上任由車子撞上，或是飛行時直接撞上大樓。今年8月20日，位在美國墨西哥州的美軍白沙飛彈試驗場（White Sands Missile Range）及白沙國家保護區（WhiteSands National Monument）突然出現數百隻禽鳥屍體，後續至9月初，包括新墨西哥州多個地區、亞利桑那州、科羅拉多州、德州等，也陸續出現大量禽鳥集體暴斃事件。

死亡的鳥類包括鷹、藍鳥、麻雀和黑鳥等物種，新墨西哥州立大學（New Mexico State University）生態學家黛絲蒙德（MarthaDesmond）表示，「看看這個範圍，我們就知道這是一個非常大的事件」，她說暴斃的禽鳥數量可能多達「幾十萬隻」，甚至「數百萬隻」。

美國大量候鳥集體暴斃。（圖／翻攝每日郵報）

居民和生物學家還表示，看到鳥兒在死前的行為很怪異，黛絲蒙德說，在白沙飛彈試驗場，還看到燕子坐在地上任由人類靠近，其他許多鳥類則是無精打采、反應遲鈍，導致牠們被汽車撞到。

美國地質調查局（The U.S. Geological Survey）將40個鳥類樣本屍體送到新墨西哥州遊獵和魚類局（New Mexico Department of Game and Fish）進行分析，據該部門的野生動物疾病專家凱瑞（Kerry Mower）說，「傳染性細菌和病毒性疾病、寄生蟲和殺蟲劑等因素都被排除了，但幾乎每隻鳥都出現了嚴重的憔悴現象」。

檢驗結果顯示，大約80%的受檢屍體樣本都出現飢餓現象，包含空腹、腎功能衰竭、腸道內有微量血液、缺乏脂肪沉澱和嚴重萎縮的胸肌等，剩下20%的屍體樣本則是狀況差到無法檢驗。

實驗室的結果也排除了夏天森林野火導致的煙霧中毒，但專家懷疑西海岸肆虐的野火仍然是一個間接因素。即使是間接的，大火仍可能迫使鳥類提前進入冬季遷徙，這意味著一些鳥類沒有足夠的體脂肪，在長途旅行中生存。而鳥兒可能為了躲避煙霧而改變飛行路線，使牠們的身體過度疲勞、筋疲力竭。

新墨西哥州遊獵和魚類局也表示，異常寒冷的天氣也加劇了危機，西南地區的氣溫在勞動節前後降到了零度以下。風雪導致一些鳥兒迷失方向，撞向建築物，而其他鳥兒可能被車輛撞到，掉落在地上，牠們最終敵不過寒冷、冰雪而喪命。氣溫驟降也會殺死昆蟲，讓這些禽鳥失去補充能量的食物來源。無論是創紀錄的野火季節還是歷史性的寒潮，氣候變化都被許多環境專家指責為罪魁禍首。

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(中時新聞網)