由《臥虎藏龍》、《北京遇上西雅圖》系列王牌監製江志強製作，奇幻催淚愛情電影《我在時間盡頭等你》將於2021年1月15日在台浪漫獻映。電影由《醉‧生夢死》台北電影獎影帝李鴻其，攜手仙氣女神李一桐共同主演，描述男主角為拯救戀人生命，不惜一切重置時間，跨越生死與時空的愛情故事。

首次主演愛情電影，在電影中化身深情守護者的李鴻其，則透露故事吸引自己的原因，他說：「我在電影裡就是專心愛着李一桐，守護她，好好跟她一起生活，這樣純粹的愛讓人嚮往，也是劇本非常吸引我的地方。」

電影《我在時間盡頭等你》改編自同名小說，並由備受期待的新銳導演姚婷婷執導。女主角李一桐則表示，希望影迷們能透過電影再次喚起心中對愛的嚮往，她說：「2020年很多人因為疫情而分隔，很長一段時間不能好好擁抱家人、朋友、另一半，希望藉這個機會讓大家再次感受愛的美好。也希望所有人都能夠追逐內心想要的愛情。」

(中時 )