一名才剛結婚的人妻，背著老公在外偷情，老公發現她手機搜索購買禮物「打火機、錢包、鋼筆」卻一樣都沒收到過，經過逼問，人妻坦承出軌，但外遇名單卻像擠牙膏越來越多人。丈夫徹底崩潰爆發，持刀猛刺妻子9刀致死。

據陸媒《揚子晚報》報導，來自貴州住在江蘇無錫的李姓男子（30歲），與妻子林女（22歲），相識7年先有後婚，今年5月24日上午，李男翻開妻子手機，發現老婆搜索過「打火機、錢包、鋼筆、怎麼刻字」等禮物字詞，自己卻一樣都沒收過，心生懷疑進而逼問妻子真相。人妻坦承分別在去年與今年分別透過交友軟體與2名男網友發生過性關係並且保持聯繫，還送了其中1名情夫打火機當禮物。

到了下午，妻子又承認另外有跟第3個網友開過房間，但發誓強調沒有再聯繫，也強調沒有跟其他人亂搞。震驚的人夫心情好不容易平復下來，告訴妻子即使發生這麼多事情，選擇最後原諒她一次。

不料，晚上9點多，李男竟然在老婆手機中發現，妻子前幾天才跟第4名沒有曝光的對象開房滾床。妻子紅杏出牆，偷吃名單越來越長，丈夫瞬間怒火爆發，2人為了孩子的爸爸是誰大吵，一陣扭打中，李男抓起旁邊的水果刀，連刺9刀，將妻子刺死，清醒之後打110報警自首。

無錫市中級人民法院日前對該案一審宣判，殺妻嫌犯依故意殺人罪判處死刑，緩期兩年執行。

(中時新聞網)