儘管許多縣市祭出「零檢出」自治條例，行政院仍以「不合法、不合理、不可行」三大理由，宣稱縣市自治條例違憲無效，還恫嚇公務員未依法執行將移送懲戒。蔡政府吃了秤鉈、鐵了心，為護送萊豬入侵台灣，強勢通過行政命令、破壞地方自治、威脅基層公務員，種種行徑正如獨夫舞劍、橫柴入灶，難道老百姓被逼著吞萊豬不會反撲？

行政院記者會，官員高居廟堂卻人醜不自覺，舉三大理由指向地方，其實四指指著自己，完全禁不起檢驗。早在2106年蔡總統上任，大法官會議為了電子遊藝場業設置自治條例，就解釋「地方政府本可因地制宜，擬定比中央政府更嚴的措施，為人民把關。」政院不依法核定自治條例，甚至侵犯大法官職權宣稱「違憲無效」，完全「不合法」。

「不合理」更罄竹難書，光舉其中四例，包括美國都表明短期內不與任何國家簽貿易協定，台灣何以要片面開放萊豬？萊豬若無害人體，國防部、退輔選、警政署、教育部等部會，何以宣布禁用萊豬？這些部會的說法豈不打臉政院？農委會明示含萊劑製品不能餵豬，人為何可以吃萊豬，難道台灣人民不如豬？美國超市都可標示豬肉有無萊劑，為何台灣不能標示？百姓有太多、太多疑問，政府至今無法解釋。

蘇內閣宣稱會嚴格把關，但光從台灣豬標章一團糟，未上路就先破功，更預告政府的把關舉措根本「不可行」。

事實上，除了「三大理由」讓百姓「有政府，不安心」，民進黨大小官員、民代過去誓死反萊牛豬，如今卻強行輾壓7成反對的民意、打壓縣市府、恫嚇公務員，硬要開放萊豬。尤其蘇貞昌2012年當民進黨主席，還強調「國民的健康無可取代，呼籲國會嚴格立法，地方政府制定更嚴格的規範」；2020年的蘇貞昌院長卻要求「全國一致標準，不要亂了套」，印證政客的「不可信」就像變色龍，更是隨著「時空環境不同」抑或「官位權柄不同」就會說變就變的變形蟲。

民進黨不滿亞洲週刊的封面設計成蔡總統穿龍袍，但光看「引萊豬入關」從宣布到實施短短四個月的過程，蔡政府的種種舉措有哪一點不像恣意揮舞權力寶劍的民主獨夫？但不要忘記，馬英九總統第二任期聲勢直墜的重要原因，就是2012年的油電雙漲、開放牛萊等民生議題招致反彈，民進黨難道認為台灣人很健忘，2022、2024民意不會反撲？

(中時 )