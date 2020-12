Gemma 吳映潔跨年晚會尺度也超辣。(民視提供)

Gemma 吳映潔高雄跨年晚會獻唱。(民視提供)

台灣首位登上韓國舞台Solo的女歌手Gemma 吳映潔(鬼鬼),今晚也站上《高雄2021跨百光年》跨年晚會獻唱,她以一身超閃亮復古又誇張造型的造型,和頂著橘色爆炸頭與頭戴超大安全帽的舞者,一起酷帥現身,讓人眼睛一亮,帶來組曲〈intro + Sugar Rush + Knock Knock Knock + 啦咪啦咪LOVE ME LOVE ME + Gugoo Game+ GO 〉,讓網友直呼「我的愛」!

舞台上迅速換裝的她,緊接著是「布料比較多的比基尼連身衣」造型,露出雪白小蠻腰及「白泡泡」美腿,完美的火辣身材辣出新高度,也讓網友大喊:「身材火!誠意十足!」

主持人浩子與阿翔問Gemma吳映潔,來高雄最想去哪裡?她興奮地說就是這整個駁二藝術特區,希望以後可以來這裡拍攝MV,浩角翔起推薦高雄美景古蹟真的很多,像是「春田冰亭」見證了整個哈瑪星的百年歷史。直率可愛的Gemma吳映潔還請浩子幫忙找耳機,畫面逗趣又好笑。

賣力唱跳的她繼續帶來〈你要不要先回家〉以及〈一個人跳舞》,對於今年參與的兩場跨年演出都變成了線上直播,Gemma吳映潔說:「這種感覺超級特別!我會盡全力做到最好,在台上表演只能靠著幻想的方式,想像歌迷都在台下陪伴著我,讓他們從螢幕上感受到跨年氣氛!」

