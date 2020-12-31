Gemma 吳映潔跨年晚會尺度也超辣。（民視提供）

Gemma 吳映潔跨年晚會尺度也超辣。（民視提供）

Gemma 吳映潔高雄跨年晚會獻唱。（民視提供）

台灣首位登上韓國舞台Solo的女歌手Gemma 吳映潔（鬼鬼），今晚也站上《高雄2021跨百光年》跨年晚會獻唱，她以一身超閃亮復古又誇張造型的造型，和頂著橘色爆炸頭與頭戴超大安全帽的舞者，一起酷帥現身，讓人眼睛一亮，帶來組曲〈intro ＋ Sugar Rush ＋ Knock Knock Knock ＋ 啦咪啦咪LOVE ME LOVE ME ＋ Gugoo Game＋ GO 〉，讓網友直呼「我的愛」！

舞台上迅速換裝的她，緊接著是「布料比較多的比基尼連身衣」造型，露出雪白小蠻腰及「白泡泡」美腿，完美的火辣身材辣出新高度，也讓網友大喊：「身材火！誠意十足！」

主持人浩子與阿翔問Gemma吳映潔，來高雄最想去哪裡？她興奮地說就是這整個駁二藝術特區，希望以後可以來這裡拍攝MV，浩角翔起推薦高雄美景古蹟真的很多，像是「春田冰亭」見證了整個哈瑪星的百年歷史。直率可愛的Gemma吳映潔還請浩子幫忙找耳機，畫面逗趣又好笑。

賣力唱跳的她繼續帶來〈你要不要先回家〉以及〈一個人跳舞》，對於今年參與的兩場跨年演出都變成了線上直播，Gemma吳映潔說：「這種感覺超級特別！我會盡全力做到最好，在台上表演只能靠著幻想的方式，想像歌迷都在台下陪伴著我，讓他們從螢幕上感受到跨年氣氛！」

(中時 )