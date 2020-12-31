受疫情影響，元旦墾丁龍磐公園迎第一道曙光活動取消，不過墾丁元旦連假住房狀況熱度不減，仍有8成以上的住房率，遊客並未因此退房。由於天后張惠妹在家鄉台東舉辦跨年演唱會，通往台東、墾丁的台1線枋寮段跨年夜前也出現車潮。
台灣傳出變種英國新冠肺炎病毒，防疫升級，各地的跨年、升旗、健走等活動紛紛取消，或改為線上播放，屏東縣政府也取消墾丁龍磐公園迎第一道曙光活動，讓許多原本要前往朝聖的年輕人直呼「好可惜！」
準備參加迎曙光活動的小P說，都已經到墾丁了，即使官方沒有舉辦活動，他還是會與朋友去迎曙光。民宿在地業者說，以往迎曙光的大多是當日往返的年輕遊客，所以對住房率影響不大。
墾丁福華飯店總經理張積光說，自從傳出首例變種病毒後，大約有1成延期或取消。這次元旦連假，一日大約有9成滿，二日大約7成。這次大概有100多名房客是為了迎曙光活動來，活動臨時取消後，房客也都能理解，也沒有房客因此退房或延期。
由於元旦連假張惠妹在台東開唱，到台東及墾丁的遊客很多，往這兩處的台1線枋寮段跨年夜前出現車潮，警方在重要路口安排交通崗並配合智慧控燈，並視車流啟動調撥車道。
(中時 )
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