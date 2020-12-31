今天是2020年最後一個交易日，歐美金融市場整體交易清淡，市場繼續關注美國的新冠疫情，而美國上周首次申請失業救濟人數近79萬，優於預期和前值，美股一開盤下跌數十點，那指、標普也分別微幅下挫，5大科技股除亞馬遜外均上漲。台積電ADR下跌0.30%。

截至台北時間31日晚間10點40分左右，道瓊指數下跌57.69點或0.19%、暫報30351.87點；那斯達克指數下跌2.63點或0.02%、暫報12867.37點；標普500指數下跌3.20點或0.09%、暫報3728.84點。

至於5大科技巨頭漲跌不一，蘋果上漲0.22%；Alphabet(GOOGLE)上漲0.68%；微軟上漲0.14%；Facebook上漲1.00%；亞馬遜下跌0.54%。台積電ADR下跌0.30%。

儘管參議院多數黨派領袖麥康奈爾拒絕將紓困支票金額從600美元提高到2000美元，但新冠疫苗的推出和國會新一輪刺激計畫仍是支撐市場的重要力量。

Exencial Wealth Advisors首席投資官Tim Courtney表示，在過去的幾個季度中，市場可能得到了大部分想要看到的東西。市場得到了高效疫苗、超低利率、延續至今的低通脹率，還會看到參眾兩院分屬兩黨的局面。

AvaTrade首席市場分析師Naeem Aslam表示，對於股市來說，2020年是令人難以置信的有趣的一年，主要股指在今年3月中旬暴跌超過30%。此後，我們經歷了美國股市最快的復甦之一，我們看到美國和歐洲股指迭創新高。

美國勞工部周四(31日)公布最新失業金數據，上周初領失業金近79萬人，意外下滑至近1個月低點，且優於預期和前值。勞工部數據顯示，截至12月26日當周，美國初領失業金報78.7萬人，優於預期的83萬人，前值自80.3萬人微幅上調至80.6萬人。

(中時新聞網)